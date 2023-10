Cacciari contro Sallusti a E’ sempre Cartabianca | “Demente | taci”

Leggi su sbircialanotizia

(Di martedì 31 ottobre 2023) La lite tra il filosofo e il giornalista “Non ce la faccio… Parla te, allora.! Vai a quel paese,”. MassimoAlessandroa E’, la trasmissione che Bianca Berlinguer conduce su Rete4. La discussione sulla guerra tra Israele e Hamas, nella giornata caratterizzata dal raid sul campo profughi di Jabaliya, si infiamma con toni altissimi e insulti, mentre la conduttrice cerca di riportare la calma. “Siccome Hamas lancia i razzi, Israele allora deve radere al suolo la Striscia di Gaza. E’ una strategia per dementi, questo non farà che spingere il mondo islamico verso l’estremismo. E’ una strategia sbagliata per la sicurezza di Israele. Siete dei dementi. Lei è un, è un ...