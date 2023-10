Buon compleanno a… Ansu Fati

Leggi su calcionews24

(Di martedì 31 ottobre 2023) Oggi è ildi: in estate è passato dal Barcellona all’Everton in Premier League Oggicompie 21 anni. L’ultimo gol lo ha segnato meno di una settimana fa, in Europa League, quando il Brighton ha sconfitto 2-0 l’Ajax. Il ragazzo, che di sé fa parlare da tantissimo tempo, adesso gioca per Roberto De Zerbi, un allenatore con io quale è certamente stimolante. In Inghilterra è arrivato in prestito e la presentazione del club al momento del trasferimento è una perfetta descrizione del suo percorso, un Bignami di tutto quel che ha già fatto nella sua carriera: «Il ventenne ha collezionato 36 presenze nella Liga la scorsa stagione con il Barça, assicurandosi il primo titolo in quattro anni.detiene numerosi record per il Barcellona, essendo entrato nella loro ...