Bucchioni | «Inter | squadra codificata Strafavorita? Non proprio»

Leggi su inter-news

(Di martedì 31 ottobre 2023) L’si trova prima sia in campionato che in Champions League. A parlarne, il quale descrive i nerazzurri come una? In collegamento su Sportitalia, Enzoparla delladi Simone Inzaghi: «L’è unacon un gioco chiaro e così si inseriscono i vari giocatori. Lo vedi da Thuram, che non ha mai avuto un impatto così in una. Unacon un gioco codificato, con determinati meccanismi.? Non. L’ha anche la Champions League e spero possa fare un cammino lungo come lo scorso anno, la Juventus non ha le coppe e questo è un ...