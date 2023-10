Brutto infortunio in Serie A | resterà fermo per oltre un mese

Leggi su rompipallone

(Di martedì 31 ottobre 2023) Il giocatore diA si è fermato nell’ultimo turno di campionato: brutte notizie per l’allenatore, dovrà stare fuori perun. Nella giornata di ieri, si è conclusa la decima giornata diA. I due posticipi tra Empoli e Atalanta al Castellani e Lazio e Fiorentina nella capitale hanno messo la parola fine a questo turno di campionato. Un weekend ricco di emozioni, sorprese e soprattutto rimonte. Come quella storica di Cagliari. La partita tra Cagliari e Frosinone, disputatasi domenica alle ore 12:30 in Sardegna, è entrata nella storia dellaA. Gli ospiti sono andati avanti sul 3-0 con una doppietta di uno straordinario Matias Soulé e il primo gol inA di Marco Brescianini, per poi farsi rimontare e perdere 4-3. I gol di Oristanio, Makoumbou e la doppietta ...