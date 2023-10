Bruce Springsteen | due date in Italia per il 2024

(Di martedì 31 ottobre 2023)and The E Street Band tornano innelcon due imperdibili appuntamenti, una grandissima occasione per rivivere uno degli show più esaltanti al mondo.ritorna innel: leDopo la tournée del 2023 osannata dalla critica, saranno protagonisti nel nostro paese l’1 e 3 giugnoallo Stadio San Siro di Milano, per elettrizzare il proprio pubblico con due spettacoli energici e indimenticabili. Lemilanesi faranno parte del tour mondiale “and The E Street BandWorld Tour“.A partire dalle ore 11:00 di venerdì 3 novembre, i biglietti saranno disponibili in ...

