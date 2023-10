Britney Spears | “Io in lacrime | costretta a raccogliere rifiuti nel mio quartiere” La punizione dei genitori dopo aver perso la verginità

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 31 ottobre 2023)nel suomentre il fratello scattava foto per immortalare laricevutacercato di raggiungere il ragazzo con cui avevala. È solo una delle tante rivelazioni chefa nel memoir The Woman in Me, pubblicato lo scorso 24 ottobre e già campione di vendite negli Stati Uniti d’America.E LA PERDITA DELLA– Tra i tanti temi affrontati nell’autobiografia la cantante sviscera anche quello riguardante la sua, che nei primi anni di carriera fu argomento di numerose discussioni da parte dei media. Come noto, lo staff della ...