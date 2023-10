Borse | intimo | pranzi | hotel e ciglia finte | le spese della suocera e della moglie di Soumahoro con i soldi delle coop

Leggi su open.online

(Di martedì 31 ottobre 2023) Liliane Murekatete e Marie Therese Mukamatsindo, rispettivamentedell’onorevole Aboubakar, hanno messo in piedi «una struttura delinquenziale a livello familiare». Per questo il Gip di Latina Giuseppe Molfese ha disposto per loro gli arresti domiciliari. Le due donne sono indagati insieme agli altri figli di Mukamatsindo, Richard Mutangana – per il quale è stato disposto l’obbligo di dimora – e Michel Rukundo. La Guardia di Finanza ha sequestrato beni e conti correnti per un valore di due milioni di euro. E mentre le loroerative sono in liquidazione, emergono «per finalità private» pari a 370 mila euro in due anni. Tra queste acquisti in boutique di lusso,a 5 stelle, gioiellerie, viaggi, duty free e ristoranti di pesce. I ...