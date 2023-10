Borse | gelata inflazione rassicura l’Europa Milano +1 | 5% ma ottobre è negativo

Leggi su ilsole24ore

(Di martedì 31 ottobre 2023) Per EuroStoxx 600 (-3,7%) peggior passivo mensile da un anno. L'ultima seduta del mese all'insegna dei dati macro: In Italia Pil stabile nel terzo trimestre,crolla all'1,8%. A Piazza Affari corrono Amplifon e Stellantis. Spread risale a 191, l'euro si indebolisce. Yen in picchiata dopo la mossa della BoJ