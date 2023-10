Borsa | Milano svetta in Europa +1 | 1% con le banche

(Di martedì 31 ottobre 2023) Piazza Affari regina delle Borse del Vecchio Continente in questo primo scorcio di seduta, con il Ftse Mib che avanza dell'1,1%, davanti a Parigi (+0,5%), Francoforte (+0,4%) e Londra (+0,1%). I ...

Piazza Affari regina delle Borse del Vecchio Continente in questo primo scorcio di seduta, con il Ftse Mib che avanza dell'1,1%, davanti a Parigi (+0,5%), Francoforte (+0,4%) e Londra (+0,1%).

Borsa: Milano apre in rialzo (+0,3%) Agenzia ANSA

Borsa: Milano sale con Nexi, Prysmian e Mps La Sicilia

MILANO (ITALPRESS) – A causa del maltempo, delle forti pioggie e del vento che da questa notte colpiscono Milano, in zona Niguarda è in corso l’esondazione del Seveso. I livelli del Seveso sono ancora ...Piazza Affari regina delle Borse del Vecchio Continente in questo primo scorcio di seduta, con il Ftse Mib che avanza dell'1,1%, davanti a Parigi (+0,5%), Francoforte (+0,4%) e Londra (+0,1%). I listi ...