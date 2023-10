Borsa | Milano di slancio con Amplifon | Bper | Stellantis

(Di martedì 31 ottobre 2023) Seduta positiva per, più di altre Piazze europee alla vigilia della Fed. Il Ftse Mib alla chiusura (+1,47% a 27.741 punti) svetta in un'Europa messa di buon umore dalla frenata dell'inflazione ...

Seduta positiva per, più di altre Piazze europee alla vigilia della Fed. Il Ftse Mib alla chiusura (+1,47% a 27.741 punti) svetta in un'Europa messa di buon umore dalla frenata dell'inflazione Ue, che consolida la ...

Borsa: Milano chiude in rialzo dell'1,47% - Italia-Mondo Trentino

Borsa: Milano chiude in rialzo dell'1,47% - Italia-Mondo Alto Adige

(ANSA) - MILANO, 31 OTT - La Borsa di Milano chiude in deciso rialzo. Il Ftse Mib segna un +1,47% a 27.741 punti. (ANSA).(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 31 ott - La netta frenata dell'inflazione europea aumenta la convinzione degli investitori che la stretta monetaria stia ormai per esaurirsi e i listini del ...