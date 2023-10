Borsa | Milano allunga a +1 | 5% | il gas scende a 48 euro

Le Borse europee allungano il passo conprotagonista. Il Ftse Mib sale, infatti,dell'1,5% a 27.755 punti con la spinta di Amplifon (+5,5%) e soprattutto di Bper (+3,9%) e Stellantis (+3,4%), quest'ultima nel terzo trimestre ha ...

Borsa: Milano allunga fino a +1%, Mediobanca resta in testa Agenzia ANSA

Borsa: Milano allunga fino a +1%, Mediobanca resta in testa La Gazzetta del Mezzogiorno

Seduta positiva per le Borse europee, che leggono nei dati sull'inflazione tedesca e spagnola, in ulteriore decelerazione ad ottobre, segnali positivi per una fine della stretta monetaria mentre ...L’Italia è al 63esimo posto al mondo per conoscenze finanziarie, all’ultimo posto tra i Paesi del G20 (second la Global Financial Literacy Survey dell’OCSE). Solo il 37% degli adulti possiede le compe ...