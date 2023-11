Bonus trasporti | nuovo click day con altri 37 milioni | fondi quasi esauriti

(Di martedì 31 ottobre 2023) Le domande possono essere presentate a partire dalle ore 8 del 1 novembre fino a esaurimento risorse. Alle 15.30 emessiper un valore di 32,5. Ilsi può chiedere per se stessi o per un beneficiario minorenne a carico.Il richiedente attraverso la piattaforma.lavoro.gov.it deve accedere all’area riservata tramite accede con SPID o Carta d’Identità Elettronica (CIE) e indicare il codice fiscale del beneficiario. Non serve l’Isee, basta autocertificare di essere al di sotto della soglia dei 20mila euro di reddito nel 2022.

Torna il bonus trasporti. Il governo ha rifinanziato la misura con un decreto che prevede fondi per 35 milioni di euro. Il nuovo fondo si aggiunge agli eventuali fondi residui per il mancato utilizzo ...