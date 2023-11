Bonus trasporti | nuovo click day con altri 35 milioni | risorse in rapido esaurimento

(Di martedì 31 ottobre 2023) Le domande possono essere presentate a partire dalle ore 8 del 1 novembre fino a. Ilsi può chiedere per se stessi o per un beneficiario minorenne a carico.Il richiedente attraverso la piattaforma.lavoro.gov.it deve accedere all’area riservata tramite accede con SPID o Carta d’Identità Elettronica (CIE) e indicare il codice fiscale del beneficiario. Non serve l’Isee, basta autocertificare di essere al di sotto della soglia dei 20mila euro di reddito nel 2022.

🔊 Ascolta articolo - Avvio disastroso per il Click Day per il2023 Il 1 novembre 2023 alle 8:00 è partito il nuovo click day per il2023, destinato a fornire un contributo di 60 euro per l'accesso al trasporto pubblico alle fasce ...

Bonus trasporti 2023, oggi il click day: cosa sapere e come fare Sky Tg24

Bonus trasporti 2023, protesta social nel click day del 1 novembre Adnkronos

Se accetti "tutti i cookie", compresi quelli di profilazione, oltre a sostenere la nostra offerta gratuita, riceverai annunci pubblicitari in linea con i tuoi interessi. L'Investigatore Social (questo ...Bonus Trasporti. È partito alle 8 il click-day per ottenerlo. Dopo pochi minuti sul sito del ministero del Lavoro sono già tantissimi gli accessi per presentare ...