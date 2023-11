Bonus trasporti | al via il nuovo click day con altri 35 milioni

(Di martedì 31 ottobre 2023) Ilsi può chiedere per se stessi o per un beneficiario minorenne a carico.Il richiedente attraverso la piattaforma.lavoro.gov.it deve accedere all’area riservata tramite accede con SPID o Carta d’Identità Elettronica (CIE) e indicare il codice fiscale del beneficiario. Non serve l’Isee, basta autocertificare di essere al di sotto della soglia dei 20mila euro di reddito nel 2022.

È partito alle 8.00 di oggi, 1 novembre 2023, il nuovo click day per il2023. Ma sono già migliaia i cittadini in coda per aggiudicarsi i 60 euro per l'accesso al trasporto pubblico dedicati alle fasce con reddito basso. E sui social scoppia la protesta, ...FOGGIA – Altro giro, altra corsa. E si riparte. È il giorno di un nuovo click day per il bonus trasporti, ormai diventato un appuntamento abituale del primo del mese per i cittadini italiani. Anche ...Bus Atv in Stazione. Foto d'archivio. Dalle 8 di questa mattina è possibile richiedere l’ormai famigerato “Bonus trasporti”, la misura del governo che consente un rimborso fino a sessanta euro per ...