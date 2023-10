Bonus psicologo | il problema è nell’assenza del decreto attuativo | non nella legge di Bilancio

(Di martedì 31 ottobre 2023) L’intervento di Fedez domenica a Che tempo che fa ha rilanciato la discussione e riacceso il fuoco della polemica. Eppure il nocciolo della questioneè, relativamente, semplice. E la domanda è: come mai ilnon è stato ancora erogato, agli aventi diritto, nel 2023? La risposta è burocratica, ma semplice: manca il. Ci arriviamo, ma prima precisiamo alcuni aspetti del discorso di Fedez visto che, ancora una volta, la scintilla della discussione politica è accesa dal rapper, capace di attivare l’opinione pubblica più di un esponente dell’opposizione. Ma cosa ha detto ai microfoni di Fabio Fazio? «Il governo Draghi ha stanziato per il25 milioni di euro, che hanno coperto solo il 10% della domanda». Vero, Fedez sta ...

L'intervento di Fedez domenica a Che tempo che fa ha rilanciato la discussione e riacceso il fuoco della polemica. Eppure il nocciolo della questioneè, relativamente, semplice. E la domanda è: come mai ilnon è stato ancora erogato, agli aventi diritto, nel 2023 La risposta è burocratica, ma semplice: manca il decreto ...

Bassetti contro Fedez dopo le parole su bonus psicologo e salute mentale: l'attacco sul bacio a Rosa Chemical Virgilio Notizie

Bonus psicologico, Bassetti attacca Fedez Adnkronos

Nella quale il cantante ha fatto un appello al governo per il recupero del bonus psicologo, parlando dell’importanza della salute mentale, e i cui contenuti non sono stati apprezzati più di tanto dal ...Secondo l'infettivologo due uomini che si baciano sarebbero una 'bizzarria' talmente 'indecorosa' da poter causare danni alla 'salute psichica' dei più deboli. L'Ordine dei Medici non ha nulla da dire ...