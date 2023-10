Bonelli Avs | ' Ci opporremo alla distruzione della Costituzione della destra'

(Di martedì 31 ottobre 2023) Angelo, co - portavoce nazionale di Europa verde e deputato di Alleanza verdi e sinistra, annuncia battaglia sulla riforma costituzionale proposta dal governo Meloni che, tra le altre cose, ...

Angelo, co - portavoce nazionale di Europa verde e deputato di Alleanza verdi e sinistra, annuncia battaglia sulla riforma costituzionale proposta dal governo Meloni che, tra le altre cose, introduce ...

Riforme: Bonelli (Avs), 'premierato non è priorità, emergenza sociale sì' La Gazzetta del Mezzogiorno

Gaza, Angelo Bonelli-AVS: "Al senatore Gasparri ricordo i massacri di Sabra e Chatila e Piombo Fuso dell'esercito isrealiano" La7

Ponte sullo Stretto, Bonelli: "I 12 miliardi di euro destinati alla manovra di bilancio annullano, per i prossimi sette anni, qualsiasi finanziamento per la realizzazione di infrastrutture fondamental ...Manovra, Bonelli (Avs): "La coerenza e le priorità dovrebbero essere i pilastri dell'azione politica, ma in questa Manovra, vedo solo confusione e decisioni discutibili".