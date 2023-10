Bologna | Thiago Motta | ‘Saelemaekers? Ci tiene tanto | vuole fare la differenza’

Incredibile ma vero: solo qualche mese fa era difficile pensare che ilavrebbe potuto dare filo da torcere all' Atalanta o alla Fiorentina ed invece, i ragazzi diMotta stanno ...

Bologna, Thiago Motta: "Saelemaekers ci tiene tanto e vuole fare la differenza" TUTTO mercato WEB

Thiago Motta: “Il Bologna unito e determinato, con l'Hellas Verona giocherà chi è pronto” Quotidiano Sportivo

Immobile 10 Un gol che riscatta mesi di sofferenze e tanti cattivi pensieri. Un gol in zona-Lazio, perché quest'anno ne sono arrivati parecchi nei minuti di recupero. Un gol alla ...L’incontro tra Bologna e Verona sarà trasmesso su Mediaset, che lo manderà in onda in diretta esclusiva su Canale 20. Il match sarà trasmesso anche in diretta streaming su Mediaset Infinity, ...