Bologna Ilaria | “Filo Rosso” è il titolo del nuovo singolo

Leggi su laprimapagina

(Di martedì 31 ottobre 2023) Dal 3 novembre 2023 sarà in rotazione radiofonica “” (LaPOP), ildi, già disponibile sulle piattaforme digitali dal 27 ottobre. “” racconta la difficoltà nel sapere dire di no, nel tracciare confini e tagliare legami che spesso non ci permettono di avere una visione lucida della realtà. Solo attraversando la malinconia di ciò che c’è stato si riesce a trovare il coraggio di andare avanti, sorridendo alle belle emozioni che ci hanno cresciuto ed accompagnato per una bella fetta di vita. Spiega l’artista a proposito del brano: “Credo sia stato il momento più difficile, era finita nonostante questo mi sentivo ancora legata a lui. Mi accontentavo delle briciole ma non era ciò che sentivo giusto, non riuscivo ad evadere dalla ...