Boiro vs Mallorca – probabili formazioni

Leggi su sport.periodicodaily

(Di martedì 31 ottobre 2023) Il Maiorca inizierà la sua campagna di Copa del Rey 2023-24 mercoledì 1 novembre sera con un incontro di primo turno in trasferta contro ilal Campo Municipal de Barrana. Gli ospiti hanno attualmente nove punti e sono al 15° posto della Liga, mentre i padroni di casa sono in testa alla Preferente de Galicia – Gruppo 1 con 18 punti dopo otto partite. Il calcio di inizio divsè previsto alle 18:30 Anteprima della partitavsa che punto sono le due squadreIlha superato con successo il primo ostacolo di questo torneo a eliminazione diretta sconfiggendo il CD Monte per 1-0 in Cantabria, con l’unico gol della partita di Emilio Carril. Sebbene la maggior parte degli addetti ai lavori dia i padroni di casa come ...