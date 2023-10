Bocchino travolge e brutalizza Di Battista | Strizzi l' occhio ai terroristi

Leggi su iltempo

(Di martedì 31 ottobre 2023) “Dinon conosce i valori di libertà e democrazia” mai banali gli incontri a Di Martedì su La 7 tra Italoe Alessandro Di. Il direttore de Il Secolo d'Italia e l'ex deputato del Movimento 5 Stelle, infatti, si vedono da settimane sul ring di Giovanni Floris e ogni volta sono botte da orbi. Stavolta a far infuriareè il collegamento fatto da Ditra ciò che sta accadendo in Medio Oriente, la guerra in Ucraina e la politica estera del nostro Paese. “Ho ascoltato il pistolotto di due minuti e mezzo di Alessandro Di” esordisce l'ex deputato del centrodestra e “penso che Dinon conosca i valori di libertà e democrazia” perché “c'è stato un Paese che ha invaso un altro violando le norme internazionali” – la Russia ...