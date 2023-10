Bob | i convocati dell’Italia per la prima tappa di Coppa del Mondo Gli azzurri volano in Cina

Leggi su oasport

(Di martedì 31 ottobre 2023) Maurizio Oioli ha diramato le convocazioni per ladelladel2023-2024 di bob, che andrà in scena il 17-19 novembre sulla pista olimpica di Yanqing (). L’Italia sarà rappresentata da Patrick Baumgartner, Eric Fantazzini, Robert Mircea e Lorenzo Bilotti. Il quartetto partirà il prossimo 4 novembre per la trasferta asiatica, dove si disputeranno una gara di bob a 2 e due prove di bob a 4. Gliche non voleranno inproseguiranno la propria preparazione sulla pista tedesca di Winterberg dal 5 al 12 novembre. In terra teutonica saranno impegnati Alex Pagnini, Mattia Variola, Delmas Obou, Alex Verginer, Fabio Batti, Nicola Ceresatto, Mauro Colantoni, Riccardo Ragazzi, Martin Huber, Matteo Storti, Davis Garbo, Noemi Cavalleri, Anna ...