Blanca 2 anticipazioni della quinta puntata di giovedì 2 novembre | Sebastiano indagato

(Di martedì 31 ottobre 2023)2 prosegue con la messa in onda, in prima serata su Rai Uno: ecco le. Nuove indagini attendono la consulente di polizia, soprattutto ora che un attentatore continua a minacciare la città: ecco cosa accadrà. Lo scorso26 ottobre è andata in onda in prima serata su Rai Uno la quartadi2. Seppur con numeri più bassi rispetto alla prima stagione, la serie è riuscita comunque a conquistare la fascia del prime time anche con il nuovo appuntamento, grazie ai 3.840.000 telespettatori che hanno seguito le vicende diFerrando, Michele Liguori eRusso, pari al 21.4% di share. Nonostante il lieve ...

...dal 30 ottobre al 3 novembre 2023 Martina Pedretti - 27 Ottobre 2023 Un posto al sole27 ottobre 2023 Martina Pedretti - 26 Ottobre 20232 stagione: quando inizia,, ...

Blanca 2: anticipazioni della quarta puntata e trama Io Donna

Blanca 2, anticipazioni quinta puntata del 2 novembre: Sebastiano ... Fanpage.it

Nuove anticipazioni per la serie tv Rai Blanca che anche questa volta non delude le aspettative dei telespettatori. Un nuovo ...Cosa ci aspetta nella puntata di lunedì 30 ottobre del Grande Fratello Le anticipazioni di stasera tra nomination, sorprese ed eliminazioni. E love is in the ...