Biathlon | l’Ibu ricorda agli atleti di non puntarsi la carabina addosso Incredibile | ma vero!

(Di martedì 31 ottobre 2023) Chiunque abbia avuto a che fare con delle armi da fuoco e abbia ricevuto un’educazione responsabile in merito, conosce a memoria i 4 principi fondamentali per garantire la sicurezza a sé stessi ealtri. Numero 1, considerare ogni arma sempre come carica. Numero 2, non puntare mai la bocca da fuoco verso qualcosa o qualcuno che non si vuole colpire. Numero 3, tenere sempre il dito lontano dal grilletto fino a quando non si è pronti a sparare. Numero 4, assicurarsi sempre di cosa c’è alle spalle e ai lati del berso a cui si vuole sparare. Ilè, ovviamente, uno degli ambiti dove queste regole vengono instillate in chiunque pratichi la disciplina. In maniera efficace, perché al poligono vengono sparate decine di migliaia di colpi ogni inverno senza che si registri il benché minimo incidente. D’altronde c’è poco da ...