(Di martedì 31 ottobre 2023) Passaro ma non solo. L'Italia approda agli ottavi del Trofeo FAIP - Perrel presented by Intesa Sanpaolo anche con Andrea. Quartofinalista lo scorso anno, non ha avuto troppi problemi nel ...

...agli ottavi del Trofeo FAIP - Perrel presented by Intesa Sanpaolo anche con Andrea. ... Il pubblico dipotrà godersi il giorno di festa con l'esordio di Fabio Fognini e Flavio ...

Bergamo: Vavassori avanti, mercoledì c'è Fognini SuperTennis

Bergamo: Gigante e Gaio salutano subito SuperTennis

Il Trofeo FAIP-Perrel di Bergamo (73.000€, Ecoplast) è iniziato piuttosto male per i colori azzurri. Nel pomeriggio sono arrivate le sconfitte ...Lo scontro fra la Arconatese e la Castellanzese viene vinto dai neroverdi che in casa riescono a superare la formazione di Arconate per uno a zero. Vittoria pe la Castellanzese contro l'Arconatese La ...