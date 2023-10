Bellizzi | ruba un’auto e minaccia i Carabinieri | arrestato

Leggi su zon

(Di martedì 31 ottobre 2023) In data 30 ottobre, a, idella locale Stazione unitamente al Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Battipaglia hanno, in flagranza di reato, per tentata rapina impropria un uomo in quanto dopo averetovettura, nel tentare di guadagnarsi la fuga, hato e aggredito i militari che lo hanno inseguito. Segui ZON.IT su Google News.