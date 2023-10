Beautiful | anticipazioni 1 novembre | Thomas sconvolge Hope e Liam Tragica morte per Sheila

Leggi su anticipazionitv

(Di martedì 31 ottobre 2023): puntata da non perdere quella di domani! Ci saranno delle grandissime novità per quanto riguarda! …Veramente grandissime!fa una richiesta inaspettata Il figlio di Ridge sembra ormai cambiato nei confronti die non più in preda della sua ossessione per la figlia di Brooke. Ricordiamo che per via di questo, Douglas era rimasto a vivere dagli Spencer e il padre aveva ottenuto l’affidamento congiunto con l’ex moglie, appena le acque si sono calmate. Tuttavia domani pomeriggio vedremo che le cose cambieranno radicalmente, perchéchiederà a lei e a suo marito di “riavere ...