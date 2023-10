Beatrice Luzzi vuole lasciare il GF? Lo sfogo | «Sto per mollare»

Leggi su tvpertutti

(Di martedì 31 ottobre 2023)si è resa protagonista di unopiuttosto concitato questa mattina nella casa del Grande Fratello. Dopo la messa in onda della puntata di ieri, durante la quale sono state numerose le cose accadute soprattutto alla, la donna ha avuto un crollo. Parlando con alcuni compagni d'avventura, infatti, ha ammesso di non aver apprezzato una cosa in particolare. Nello specifico, l'attrice ha detto di non aver reputato corretto il comportamento di Alex Schwazer. Quest'ultimo, malgrado Alfonso Signorini gli abbia detto che gli autori non avessero trovato nessun filmato sulle presunte avances ricevute da parte di, ha continuato a restare della sua idea. A tal proposito, si è appigliato sul fatto che le telecamere del GF non riprendessero tutto. Questa situazione ha spinto ...