Bct Festival | annunciate le date dell’ottava edizione

... con lo spin - off Audio Innova, l'AI Cannes, il più importantedell'intelligenza ... https://ording.torino.it/ https://www.foit.it/ https://.comune.torino.it/ L'evento rientra ...

Festival BCT, i fratelli D’Innocenzo presidenti di giuria del premio ... BeneventoNews24.it

Il BCT Festival a Benevento. Tra gli ospiti Zalone, Yaman e il cast di “Mare fuori” Tv Sorrisi e Canzoni

Comunicato Stampa – Antonio De Cristofaro Benevento Food Festival, l’evento più goloso dell’anno, che si terrà a Benevento dal 10 al 12 novembre 2023, è a livello nazionale il primo evento food in Ita ...Bloomington Roots presents its first mini-festival — BloominGrass — at 7 p.m. Friday at the Buskirk-Chumley Theater, 114 E. Kirkwood Ave. The lineup includes exciting string players and some local ...