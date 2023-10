(Di martedì 31 ottobre 2023) L’Italia, una delle destinazioni più popolari per gli ospiti TUI, ha un nuovo “ambasciatore” dial termine di una stagione estiva di successo. Napoli, la metropoli del Sud Italia, è sulla livrea del moderno Boeing 737-8 della TUI fly., atterrato a Napoli oggi alle 10:10, con numero diX3 8983 e 170 passeggeri a bordo, è stato accolto dsuggestiva cerimonia delcui hanno partecipato Felice Casucci, Assessore al Turismo della Regione, Rosanna Romano, Direttore Generale Politiche Culturali e Turismo della Regine, Margherita Chiaramonte, Direttore Commerciale Aviazione di GESAC, Luca D’Ambra, Presidente Federalberghi Ischia e Procida, Sebastian Ebel, Amministratore Delegato delTUI e Marco ...

L'aereo, atterrato alle 10.10, con numero di volo X3 8983 e 170 passeggeri a bordo, è stato accolto dalla suggestiva cerimoniacui hanno partecipato Felice Casucci, Assessore al Turismo ...

Battesimo per l'aereo del gruppo Tui dedicato alla Campania Agenzia ANSA

Battesimo del volo per l’aereo del gruppo TUI dedicato alla Campania ferpress.it

I bolscevichi capirono che non era possibile semplicemente eliminare le vecchie usanze di matrice religiosa: meglio sostituirle con nuove ...“L’attività vulcanica nei Campi Flegrei, connessa al bradisismo, risulta essere in costante evoluzione. Non si esclude che, se dovesse perdurare tale situazione, si possa passare al livello di allerta ...