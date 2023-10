Basket | Tortona supera anche il Bursa e resta a punteggio pieno in Champions League

(Di martedì 31 ottobre 2023) Vittoria di carattere dinella seconda giornata della fase a gironi della2023/2024. Al Tofas Nilüfer Spor Salonu, la squadra piemontese fa la differenza nel secondo tempo contro il Tofas(45-33) e si impone per 88-80, conquistando il primo successo esterno della propria storia in competizioni europee. Grazie a questa affermazione il gruppo di Marco Ramondino, che nella prima giornata aveva battuto il Murcia in casa, rimane primo anel girone H. Importantissimi questa sera per gli ospiti i 16 punti di Tommaso Baldasso, i 15 punti e 10 rimbalzi di Mike Daum, gli 11 di Leon Radosevic e i 4 punti, 6 rimbalzi e 10 assist di Chris Dowe. Inutili invece per la squadra turca i 19 di Cassius Winston e i 16 punti e 8 rimbalzi di Austin Wiley. Dopo ...

