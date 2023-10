Basket | Tortona passa su Tofas fuori casa | finisce 80-88 per la squadra di Ramondino

(Di martedì 31 ottobre 2023) Si attendeva una risposta dain BCL, risposta arrivata su un campo ostico e difficile. Gli uomini diavevano un compito difficile di giocare indi unaostica come il, maha dimostrato in questa stagione che nella Champions League dici sa parecchio fare e possa dire oggettivamente la sua. Dopo lo storico esordio vincente contro Murcia, la trasferta contro ilera insidiosa e piena di pericoli, come specificato anche dal coach degli italiani nei giorni precedenti.ha potuto contare su Baldasso (16 punti) e Daum (15 punti) i migliori in Turchia, che hanno fatto il bello ed il cattivo tempo nella difesa del. Nel primo quarto ha prevalso l’equilirio ...

Di seguito, le informazioni per seguire in diretta Bursa -, valida per la Champions League 2023/2024 di. STREAMING E TV " La partita sarà visibile in diretta streaming e in esclusiva ...

Basket Champions League, Tofas Bursa – Bertram Derthona 80-88. I leoni impongono la loro legge anche in Europa La Stampa

Basket, Tortona supera anche il Bursa e resta a punteggio pieno in Champions League OA Sport

Prima in trasferta in Europa per la Bertram Derthona che questa sera 18:00 sarà ospite del Tofas Bursa in Turchia per la seconda gara di Basketball Champions League. Reduce dalla convincente vittoria ...Prima in trasferta in Europa per la Bertram Derthona che questa sera 18:00 sarà ospite del Tofas Bursa in Turchia per la seconda gara di Basketball Champions League. Reduce dalla convincente vittoria ...