Barilla | Coop e Danone insieme ai pediatri contro l’obesità infantile

(Di martedì 31 ottobre 2023) TORINO (ITALPRESS) – L’alleanza(aBCD), durante la cerimonia di chiusura del 78esimo Congresso Italiano dia, ha consegnato alla Società Italiana dia (SIP) il progetto Vivismart, la piattaforma digitale interattiva pensata per insegnanti e famiglie per diffondere una cultura dell’alimentazione incentrata sulla dieta mediterranea e l’esercizio fisico. Ad oggi nel progetto sono stati coinvolti 1.801 insegnanti, 2.511 famiglie e più di 40.000 bambini delle classi 3°, 4° e 5° elementare. La piattaforma è un valido aiuto per contrastare la crescente obesità, che purtroppo tocca anche il nostro Paese.Secondo l’European Regional Obesity Report 2022 dell’OMS, circa 1 bambino in età scolare su 3 nella regione Europea convive con ...