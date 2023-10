Barbara d’Urso verso Sanremo 2024? La clamorosa indiscrezione di Novella2000

Leggi su isaechia

(Di martedì 31 ottobre 2023) Grandi novità in arrivo per, la conduttrice che è da anni si è dedicata con amore e passione al suo Pomeriggio 5. Da quest’anno, sostituita da Myrta Merlino, nella sua vita ci sono stati numerosi cambiamenti. In primis il lungo viaggio a Londra, poi a Parigi, per trovare un po’ di pace e relax, e successivamente il suo ritorno a teatro. Da giorni circolavano le voci di un possibile ritorno in grande stile dalla conduttrice che per anni ha tenuto compagnia a milioni di telespettatori. Ed ecco che arrivano grandissime novità. Stando a quanto trapelato sul settimanale Novella 2000,è prevista a! Ecco quanto riportato: Le notizie sono due!prevista a Febbraio a: pare che il ...