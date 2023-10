(Di martedì 31 ottobre 2023)- "Per talento e qualità in campo, rispetto a. Per quello che hanno fatto in campo bisogna invece dire" . Così parla Marioa due giorni dal match vinto dall'...

ROMA - "Per talento e qualità in campo, rispetto a Lukaku, scelgo Thuram. Per quello che hanno fatto in campo bisogna invece dire Lukaku" . Così parla Marioa due giorni dal match vinto dall'Inter a San Siro contro la Roma (con gol del francese) , spiegando che "ho giocato con Thuram quando era giovane e non era così forte, è migliorato ...

Balotelli dopo Inter-Roma: "Lukaku o Thuram Ecco chi scelgo..." Corriere dello Sport

Balotelli risponde a Ibrahimovic: posta su Instagram la Champions vinta e lo tagga Sky Sport

Super Mario confronta l'attaccante giallorosso e quello nerazzurro e dice la sua anche sulla corsa scudetto e sul Pallone d'Oro a Messi: le sue parole ...Nonostante ci siano stati diversi problemi, alla fine Balotelli ha riconosciuto sua figlia il 5 febbraio 2014, dopo quasi due anni dalla sua nascita. Le vicissitudini amorose di Mario sono numerose, ...