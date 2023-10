Balotelli contro Cristiano Ronaldo | “Gioca solo per arrivare ai mille goal”

(Di martedì 31 ottobre 2023) Marioha commentato l’ennesimo Pallone d’Oro consegnato a Leo Messi criticando l’atteggiamento poco elegante di. Ecco cosa ha spiegato l’attaccante italiano. Come ogni settimana, Marioha parlato ai microfoni di TvPlay, concentrandosi sulla questione del Pallone d’Oro e sull’atteggiamento didurante la cerimonia.(LaPresse)Per l’ex attaccante di Inter, City e Milan è giusto che il Pallone d’Oro sia andato a Messi. “Chi vince da protagonista Europeo o Mondiale vince sempre il Pallone d’Oro in quell’anno. In questo senso, il Pallone d’Oro del 2010, con la Spagna vincitrice al Mondiale, è uno di quelli davvero contestabili, proprio perché non si è considerato il ...

Due ex Milan protagonisti nella vittoria dell'Adana Demirsporil Konyaspor per 3 - 0. M'baye Niang e Mariohanno realizzato le reti decisive per regalare i tre punti alla squadra di Kluivert. Partita sempre in controllo e mai in discussione per ...

Ibrahimovic tagliente contro Balotelli: Il paragone con Leao Uno è ... Fanpage.it

Ibrahimovic duro: "Il tacco di Leao come Balotelli Uno è un genio, l ... Goal Italia

Mario Balotelli ha commentato l'ennesimo Pallone d'Oro consegnato a Leo Messi criticando l'atteggiamento poco elegante di Cristiano Ronaldo.Simpatico siparietto tra Balotelli e Niang durante la gara dell'Adana Demirspor contro il Konyaspor, finita 3-0. I due, infatti, hanno deciso di contendersi il ruolo di tiratore del rigore giocando a ...