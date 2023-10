Ballando con le Stelle 2023 | Simona ventura rivela chi vuole vincere a tutti i costi

Leggi su movieplayer

(Di martedì 31 ottobre 2023)è una delle concorrenti più apprezzate dicon le: ecco chi, secondo la showgirl, partecipa per. Le prime puntate della nuova edizione dicon lehanno messo in luce. La conduttrice e showgirl sembra in grande spolvero ed ha già trovato un discreto affiatamento con Samuel Peron, il professionista che le fa da coach. Nel corso di un'intervista a Tv Sorrisi e Canzoni, SuperSimo hato chi tra i suoi avversari è il più agguerrito.sempre più Supersimoin questo periodo si sta sottoponendo ad un vero tour de force. Il sabato sera la ...