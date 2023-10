(Di martedì 31 ottobre 2023) Radio Marte – . In diretta radio, l’ex azzurro Salvatore, ha commentato … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Salvatore, ex calciatore, ha rilasciato un'intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: "Il ... Le prossime due partite il Napoli le vincerà anche se non esprime un bel. ...

Bagni: "Il gioco non è più lo stesso... Questo non è il Napoli" il mio napoli

Spegnere il cellulare, riscoprire le connessioni umane a Bagno a ... Comune di Bagno a Ripoli

L'ex azzurro Salvatore Bagni ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Radio Marte: "Il gioco non è più lo stesso, non andiamo ad attaccare l'allenatore, ma è così. Questo non è il Napoli. Se vai a ...Salvatore Bagni ai microfoni di Kiss Kiss Napoli ha parlato delle prossime partite degli azzurri ed ha ricordato con emozione Diego Maradona.