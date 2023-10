Azerbaigian-Armenia | sarà il gas israeliano il ramoscello di ulivo?

Leggi su formiche

(Di martedì 31 ottobre 2023) Non è solo di matrice energetica l’accordo tra una serie di primari player mondiali e Israele per l’esplorazione dei fondali mediterranei nei pressi di Karish e Leviatano. Il “rischio” positivo è che possa essere comune denominatore per appianare vecchie ruggini, come quelle tra. Infatti oltre all’Eni, anche la compagnia petrolifera statale dell’inizierà l’esplorazione offshore in Israele. Di contro l’è pronta ad acquistare gas naturale dall’Azerbaijan una volta risolte le differenze politiche tra i due Paesi. Secondo quanto riportato da EurAsia Daily, questa dichiarazione è stata fatta da Hakob Vardanyan, viceministro dell’amministrazione territoriale. A caccia di gas Nello specifico le gare per il blocco I sono state vinte da un consorzio formato da Delek Group Ltd. ...