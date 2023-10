Auto da esportazione | destinazione Francia

Leggi su panorama

(Di martedì 31 ottobre 2023) I numeri parlano chiaro. Stellantis accelera sulla riconversione elettrica con produzione di elementi cruciali, come le batterie, in stabilimenti Oltralpe. Non solo: là prevede di investire anche nei nuovi modelli. Un pessimo segnale per le fabbriche italiane del gruppo, che aumentano i giorni «di fermo». E, a cascata, per le 300 mila aziende dell’indotto. Che la produzione ditargate Stellantis e il conseguente sviluppo della componentistica abbia il suo centro nevralgico inè ormai una realtà.Il timore sempre più fondato è che il passaggio all’elettrico acuisca il fenomeno innescando un circolo vizioso che colpisce la manifattura e l’occupazione in Italia. Perché è facile dare garanzie a parole, come fanno l’amministratore delegato Carlos Tavares e il presidente John Elkann, ma se poi tutti i numeri vanno in un’unica direzione qualche ...