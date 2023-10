Australia rinuncia ai Mondiali2034 | Arabia Saudita vede il traguardo

(Di martedì 31 ottobre 2023) La Federcalciona ha deciso di ritirare la candidatura per ospitare la Coppa del Mondo SYDNEY () - In campo l'non ha ancora imparato a vincere nonostante il clamoroso ingaggio del ct campione d'Europa, Roberto Mancini, ma presto potrebbe festeggiare la realizzazione

Commenta per primo L'ha deciso di rinunciare a candidarsi per organizzare i Mondiali 2034. A questo punto l'Arabia Saudita è sempre più favorita per ospitare l'evento. Oggi scade il termine per inviare delle ...

Calcio: l'Australia rinuncia ai Mondiali 2034, l'Arabia sorride Agenzia ANSA

Mondiali 2034, l'Australia rinuncia alla candidatura: sorride l'Arabia Tuttosport

L'Australia ha deciso di rinunciare alla propria candidatura all'organizzazione della Coppa del mondo di calcio 2034, rafforzando ulteriormente la posizione dell'Arabia Saudita, più che mai favorita p ...Londra, 31 ott. (Adnkronos) - L'Australia ha deciso di non candidarsi più ad ospitare la Coppa del Mondo del 2034, mentre l'Arabia Saudita si appresta ad aggiudicarsi l'ospitalità del torneo. Con la s ...