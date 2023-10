Austin | In Ucraina senza l' aiuto degli Usa vincerà Putin | Kiev | La Russia ha perso 300mila militari da febbraio 2022

"Dal conflitto Putin ne trae vantaggio in in, sperando Usa si distragga". Il segretario alla Difesa,anche lui in audizione, avverte: "Se attacchi alle nostre truppe in MO risponderemo".

Austin, senza l'aiuto degli Usa in Ucraina vincerà Putin - Notizie - Ansa.it Agenzia ANSA

Onu: Mosca indaghi sulla strage di Hroza - Austin: senza l'aiuto degli Usa in Ucraina vincerà Putin - Austin: senza l'aiuto degli Usa in Ucraina vincerà Putin RaiNews

"Posso assicurare che senza l'aiuto degli Stati Uniti, Putin vincerà la guerra in Ucraina". Lo ha detto il segretario alla Difesa americana Lloyd Austin in un'audizione al Congresso. (ANSA) ..."Se gli attacchi alle nostre truppe in Medio Oriente non si fermano risponderemo. Abbiamo le capacità per farlo e lo faremo". Lo ha detto il segretario alla difesa Usa Lloyd Austin in un'audizione al ...