Aumentano le immagini create con AI classificabili come abuso sui minori

(Di martedì 31 ottobre 2023) Dal 2019 sono aumentate le segnalazioni di materiale di abusi sessuali su bambini in rete dell’87%. Un numero pericolosamente alto che restituisce una realtà rispetto agli abusi sudifficile da tenere sotto controllo e che vede nell’intelligenza artificiale un nuovo attore con il quale è possibile fare danno. A mettere in evidenza tutto questo è il rapporto 2023 di WeProtect Global Alliance, Global Threat Assessment 2023: «Nuove forme dil’estorsione sessuale a scopo di lucro (nel caso dell’app che spogliava le minorenni in Spagna di cui abbiamo parlato n.d.R.) e legenerate dall’intelligenza artificiale, sottolineano l’urgente necessità di progettare la sicurezza», si legge nel report. LEGGI ANCHE >>> Cosa non ha funzionato nel parental control degli operatori ...