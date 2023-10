Attenzione alle truffe di Halloween

Leggi su analisideirischinformatici

(Di martedì 31 ottobre 2023) La truffa dello shopping diè diventata ogni anno più dilagante poiché i consumatori fanno sempre più acquisti online in questo periodo, graziesuper offerte che vengono pubblicate per questa festa. Il sito Malwaretips.com, offre una completa panoramica sulledi: I truffatori creano siti web di e-commerce convincenti I truffatori investono molto tempo per far sì che il sito web assomigli esattamente a un vero negozio online di. Scelgono nomi di dominio relativi ade servizi di web hosting senza informazioni identificabili. I siti hanno layout, foto e descrizioni dei prodotti, carrelli della spesa e processi di pagamento ben progettati. Per sembrare più legittimi, hanno anche pagine FAQ, dettagli di spedizione, politiche di ...