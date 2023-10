ATP Parigi-Bercy 2023 | Dimitrov elimina ancora Musetti Avanzano Fritz | Paul e De Minaur | male Shelton e Tiafoe

Leggi su oasport

(Di martedì 31 ottobre 2023) È terminata poco fa la prima infinita giornata del Rolex Paris Masters, ultimo torneo di livello 1000 di questa stagione di tennis. Sul cemento indoor francese si sono disputati oggi i primi quindici incontri validi per il primo turno e lo spettacolo non è di certo mancato. Andiamo a vedere tutto quello che è successo. Niente da fare per Lorenzo: l’italiano ha lottato contro il bulgaro Grigor, ha recuperato un set di svantaggio dopo aver annullato un match point nel nono game del secondo set, ma alla fine è stato costretto ad arrendersi (come successo settimana scorsa al primo turno dell’ATP 500 di Vienna, dove il nostro portacolori ha perso proprio contro Grigor per 6-3 6-4) per 6-2 6-7(4) 6-3 dopo due ore e 20 minuti di gioco. A conquistare il pass per i sedicesimi di finale è stato così, che ora potrà ...