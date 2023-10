ATP Finals 2023 | Novak Djokovic ci tiene più che mai perché staccherebbe Federer per numero di successi

Leggi su oasport

(Di martedì 31 ottobre 2023) Manca sempre meno alle ATP. Dal 12 novembre Torino diventerà la capitale mondiale del tennis, con i migliori otto giocatori delche si daranno battaglia per poter alzare il trofeo dei maestri, per importanza alla stregua di un quinto Slam. Ma bisognerà fare i conti con il solito ‘boss finale’, che ha il nome e cognome di. Trentasei anni e non sentirli, Nole viene dall’ennesima stagione pazzesca della sua carriera. Lesinando le energie e centellinando le presenze, il serbo è tornato1 al mondo andando nuovamente vicino al Grande Slam, venendo sconfitto soltanto al quinto set da Carlos Alcaraz a Wimbledon in una finale pazzesca. Il tutto grazie ad una cura maniacale del proprio corpo, che lo fa apparire in campo molto più giovane di quel che è. Aggiungendo una fame di ...