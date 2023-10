Atletico | Nico e Paredes salteranno la partita di Coppa contro Rubí per infortunio

Leggi su justcalcio

(Di martedì 31 ottobre 2023) 2023-10-31 21:28:19 Cari lettori di JustCalcio.com, vi proponiamo questa news sulla Liga spagnola appena arrivata in redazione:Williams esono fuori perper ladiquesto mercoledì a Can Roses davanti all’Uni Esportiva Rub. L’attaccante della Nazionale soffre di un sovraccarico al retto femorale della gamba destra e il difensore centrale soffre di lombalgia. I due rimarranno a Lezama per garantire il miglior recupero. Per ora lo sono dubbi per la sfida di campionato di domenicail Villarreal, ma c’è fiducia nel suo recupero. Valverde spiazza 22 calciatori dall’esordio in, tra cui compaiono i giocatori della filiale Egiluz e Hugo Rincn, che si sono allenati questo martedì a Lezama. La squadra viaggerà in charter ...