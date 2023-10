Assalto al Congresso con le mani insanguinate | i pro-Palestina minacciano gli Usa | Video

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 31 ottobre 2023) Alta tensione al Senato Usa, dove un gruppo difestanti pro-ha interrotto il segretario di Stato americano Antony Blinken e quello alla Difesa Lloyd Austin. In Aula per presentare il pacchetto da 105 miliardi di dollari di aiuti militari che comprendono i 60 per l'Ucraina e i 14,3 miliardi per la guerra di Israele a Gaza, Blinken è stato raggiunto da una decine di dimostranti che sollevavano letinte di rosso, a simulare il sangue e ad accusare gli Stati Uniti di responsabilità nel conflitto in Israele. "Subito il cessate il fuoco! Salvate i bambini di Gaza, America dov'è il tuo orgoglio". È quanto gridato dal primo dei dimostranti. Ma dopo che gli agenti hanno portato l'uomo fuori dall'aula della commissione, si sono levate altre voci di protesta dal pubblico. "Dallaal Messico tutti i ...