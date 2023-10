Ascolti tv | i dati del 30 ottobre 2023

(Di martedì 31 ottobre 2023) Bene la seconda puntata de Bastardi di Pizzofalcone 4 Nella serata di ieri, lunedì 30, su Rai Uno la seconda puntata della fiction, I Bastardi di Pizzofalcone 4, ha conquistato 3.631.000 spettatori pari al 21.5% di share. Su Canale5, l’appuntamento serale con Grande Fratello ottiene 2.271.000 spettatori con uno share del 17.7% (Night a 874.000 e il 23.2%, Live a 534.000 e il 16.7%). Su Rai2 (529.000 – 2.6%) Liberi Tutti! si ferma a 438.000 spettatori (2.6%). Su Italia1 Peppermint – L’angelo della vendetta è visto da 1.400.000 spettatori (7.8%). Su Rai3, dopo una presentazione dalle 21.36 alle 22.34, PresaDiretta conquista 1.121.000 spettatori pari al 5.8% (Più a 753.000 e il 4.8%). Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza un a.m. di 733.000 spettatori (5.3%). L'articolo proviene da 361 Magazine.

