Articolo 21 è al fianco di Report e del Fatto per difendere la libertà dei cronisti

(Di martedì 31 ottobre 2023) “Oggi non sparano più ai giornalisti, ma scagliamo querele bavaglio e preparano dossier per metterli a tacere”, così ha detto Sigfrido Ranucci al Forum di21, concetto ripreso e rafforzato nella intervista di oggi al. La convocazione in Commissione di vigilanza ha già il sapore del processo. Cosa chiederanno a Ranucci? Le sue fonti? La violazione del segreto professionale? Vogliamo dimenticare che la redazione di, già in occasione delle inchieste sulla trattava Stato-mafia, è stata sottoposta a intercettazioni, pedinamenti, sequestri dei tabulati? Si colpiscono Ranucci eper dare un segnale ad ogni cronista, per invitarlo ad auto-oscurarsi, per indurre al silenzio, all’omissione. Non a caso al Senato la destra ha già presentato un nuovo disegno di legge bavaglio, premessa della ...