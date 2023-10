Arriva il RAM 1500 TRX 6.2L Supercharged V8 Final Edition

Leggi su ildenaro

(Di martedì 31 ottobre 2023) TORINO (ITALPRESS) – RAM celebra un modello che ha fatto la storia del marchio, l’attuale RAMTRX dotato del motore HEMI V-8 sovralimentato da 6,2 litri, attraverso una versione esclusiva prodotta per gli appassionati che desiderano possederne un ricordo duraturo. La produzione di questo modello si concluderà al termine del 2023 e, per celebrarlo in perfetto stile RAM, il marchio ha deciso di realizzare un’edizione 2024 speciale: il RAMTRX 6.2LV8 –2024. Solo 4.000 unità destinate ai veri appassionati, per un’auto spinta dai 702 CV e dai 881 Nm di coppia del motore HEMI V-8 sovralimentato da 6,2 litri, in grado di portarla a una velocità massima di 190 km/h. Il modello offre agli appassionati di pick-up ad alte prestazioni un’ultima possibilità di possedere un ...